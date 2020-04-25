За одесского «короля контрабанды» внесли дополнительно 41 миллион залога

За одесского бизнесмена Вадима Альперина внесли 41 миллион гривен дополнительного залога после того, как Апелляционная палата ВАКС взыскала с него в доход государства 35 миллионов за нарушение установленных судом обязанностей.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

«За Альперина 17 апреля внесли 41 млн гривен дополнительного залога», — сказал Симкив.

Прокурор добавил, что в случае невнесения данной суммы прокуратура ходатайствовала бы об аресте Альперина.

Как сообщала Одесса News, 16 апреля Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога в размере 35 млн грн, что является половиной залога, которая была им внесена ранее — 70 млн грн.

Суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязанности в качестве подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля.

Кроме того, суд увеличил до 76 млн грн размер залога, который должен был внести Альперин течение пяти рабочих дней. Соответственно, Альперин должен был внести ещё 41 млн грн залога.

Вадиму Альперину инкриминируют организацию коррупционных схем на таможне.

26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых — 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.