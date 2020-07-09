Капитану перевернувшегося катера «Иволга» увеличили наказание

Одесский апелляционный суд изменил приговор капитану катера «Иволга», в результате крушения которого в октябре 2015 года утонуло 20 человек, а ещё двое пропали без вести.

Об этом сообщает «Пушкинская», сославшись на судебный реестр.

Отмечается, что в октябре 2019 года капитана катера Александра Кнышова приговорили к 9 годам тюрьмы. Правда, к нему применили «закон Савченко», и с 2015-го по 2019-й годы, которые он провёл в СИЗО, Кнышов де-юре отсидел 8 лет. Таким образом, его срок должен был закончиться в октябре 2020 года.

Однако, пострадавшие в трагедии подали апелляцию на этот приговор, просив назначить Кнышову самое строгое наказание по ч.3 ст.276 УК Украины — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, то есть 10 лет.

«Пострадавшая мотивирует свои апелляционные требования тем, что в результате действий обвиняемого погибло 22 человека, он долгое время не признавал своей вины, всячески затягивал рассмотрение уголовного производства в районном суде, не раскаялся в содеянном, не возместил ущерб пострадавшим. Считает, что суд не учёл в полном объёме общественную опасность преступления, результатом которого стала угроза для жизни 43 человек», — говорится в решении суда.

В результате рассмотрения апелляции суд продлил Кнышову срок до 10 лет. Таким образом, он сможет освободиться не в октябре 2020-го, а через год.

Многие пострадавшие также просили взыскать с подсудимого по миллиону гривен моральной компенсации, но суд изменил приговор только в части срока заключения.

Как сообщала Одесса News, 17 октября 2015 года возле Затоки произошла трагедия. Катер «Иволга» с 44 людьми на борту, в том числе капитаном, перевернулся. В результате 20 человек погибло, двое пропали без вести.

Как значилось в приговоре Суворовского райсуда, утром 17 октября 2015 года капитан «Иволги» принял на борт 40 пассажиров и 3 членов экипажа. Последние при этом не имели соответствующей квалификации. Кроме того, катер был рассчитан только на 15 человек: 12 пассажиров и 3 членов экипажа.

Капитан не провёл инструктаж, вышел в море, не получив разрешение администрации. Ситуацию усугубляли штормовые условия того дня.

Кроме того, судно «Иволга» превысило скорость. В районе Царьградского устья вблизи Затоки, в 350-400 м от береговой линии, катер перестал быть управляемым и от удара волн перевернулся через правый борт. Пассажиры и экипаж оказались в воде без средств защиты. Люди сумели раскрыть спасательный плот, который находился на катере, и на него забралось 13 человек. Судно «УНА-6473» подняло на борт ещё 8 человек. Катер пограничников «Вельбот-8» помог спасти одного человека.

20 человек погибло, два тела так и не нашли.