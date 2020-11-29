Из зала суда: экс-вице-мэр Одессы 2 года доказывает свою невиновность

Приморский районный суд Одессы продолжает заседания по расследованию причин пожара в сентябре 2017 года в детском оздоровительном лагере «Виктория», повлёкшее за собой человеческие жертвы.

Как сообщает ТАЙМЕР, судебное заседание 27 ноября посвящалось бывшей заместительнице мэра города Зинаиде Цвиринько, которая, по утверждению следствия, была ответственной за безопасность лагеря, находившегося под патронатом учреждения департамента образования и науки Одесского горсовета. Именно этот департамент курировала Цвиринько.

Отмечается, что на заседании были озвучены несколько важных документов, которые, как отмечает сторона защиты, указывают как раз на то, что вице-мэр не отвечала за расселение детей в те или иные корпуса «Виктории» и за связанные с противопожарной защитой вопросы. Цвиринько только осуществляла координацию действий между отдельными ведомствами, а также обеспечивала выполнение решений городских властей в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования и культуры.

«Наличие в материалах дела множества корреспонденции с различными департаментами и управлениями с её резолюциями это подтверждает. А в соответствии с законом о пожарной безопасности за неё отвечают руководитель учреждения и то лицо, которое назначено приказом руководителя ответственным за пожарную безопасность. В функциональных обязанностях Цвиринько не идёт речи о её ответственности за пожарную безопасность ни по Одесскому горсовету, ни тем более по каким-то дошкольным, медицинским или иным учреждениям, которые были в её ведении. Я обращаю внимание на то, что никакого отношения к пожарной безопасности она не имела», — заявил адвокат.

В конечном итоге, суд принял решение объявить в заседании перерыв до 22 января 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в Приморском райсуде рассматривается также дело директора ООО «Стройсоцстандартразвитие» Станислава Чернышёва, которого привлекают к ответственности за то, что в течение 2015-2016 гг. во время реконструкции «Виктории» (а фактически — строительства деревянных домиков) он неправомерно завладел бюджетными средствами — более одного миллиона гривен.

В Киевском райсуде Одессы рассматривается дело в отношении бывшего директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшее гибель троих детей, а также в присвоении и растрате имущества лагеря путём получения зарплат за «мёртвые души». В последнем подозревают также бывшего заместителя директора лагеря Татьяну Ланину.

К уголовной ответственности также привлекают двух сотрудников ГСЧС — Леонида Бондаря и Валерия Дьяченко, которые до пожара во время инспекций обнаружили в лагере многочисленные нарушения пожарной безопасности, но ничего не сделали для их устранения.

Вожатая Наталья Янчик, которая формально отвечала за пожарную безопасность в лагере и ставила подписи на документах по этим вопросам, в 2018 году получила условный срок.

Фото: Таймер