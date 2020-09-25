Из зала суда: Взят под стражу подозреваемый в убийстве в Одессе девушки-фармацевта

По ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры №1 судом взят под стражу 35-летний житель Одессы, подозреваемый в убийстве 21-летней девушки-фармацевта в одной из городских аптек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 23 сентября злоумышленник, под предлогом проведения ночной ревизии, пришёл в одну из аптек по ул. Ак. Королёва в Одессе. Предъявив фармацевту удостоверение ревизора компании, к которой принадлежит эта аптека, потребовал открыть сейф для проверки и инкассации средств.

Девушка открыла сейф и достала деньги.

В дальнейшем, с целью завладения деньгами и чтобы скрыть совершённое преступление, изверг нанес потерпевшей 36 ударов ножом.

От полученных повреждений девушка скончалась на месте.

Убедившись, что работница аптеки не подаёт признаков жизни, злоумышленник с имеющимися средствами скрылся с места преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Таировского отделения полиции Одессы.