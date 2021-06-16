Полиция задержала убийцу одесского студента

Одесские полицейские задержали подозреваемого в умышленном убийстве местного студента.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, трагедия произошла ночью на улице Кордонной.

Заметив рядом со своим автомобилем юношу, 28-летний мужчина решил, что тот пытается похитить какую-то деталь машины, и начал с ним конфликт. В ходе выяснения отношений владелец транспортного средства выстрелил юноше в грудь из пистолета. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте.

Правоохранители той же ночью задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет, внешне похожий на травматический, но переделанный для отстрела патронами смертельного действия. Для проверки оружие направили на экспертное исследование.

«Фигуранту объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и до избрания меры пресечения поместили его в изолятор временного содержания. За умышленное убийство мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы», — сообщил начальник отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 Виктор Герасименко.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года полицейские объявили подозрение 52-летнему жителю Одессы, который после хмельного застолья ударил жену ножом в спину и побил деревянной палкой. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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