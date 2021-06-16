Вандализм в Одессе: выведено из строя 2 фонтана, украдено 43 куста роз

В Одессе вновь зафиксированы случаи вандализма.

Как сообщает официальный сайт города, последние из них совершены на Театральной площади и возле автовокзала.

Отмечается, что неизвестные повредили муфту на трубопроводе нижней чаши фонтана, расположенного на Театральной площади. Специалисты участка по текущему обслуживанию фонтанов КП «Сервисный центр» оперативно выполнили работы по восстановлению муфты. В настоящий момент фонтан работает в штатном режиме.

Одесские озеленители Коммунального предприятия «Горзелентрест» сообщили, что во время планового осмотра подведомственной территории обнаружили исчезновение 43 кустов роз возле Автовокзала. Неизвестные вандалы просто выкопали высаженные в этом году розы. По данному факту подано заявление в полицию.

На прошедшей неделе вандалы разбили чаши функционировавшего фонтана, расположенного в сквере Жюли Лассан.

Также были сломаны качели в Старобазарном сквере, уничтожены скамейки на 7-й станции Люстдорфской дороги.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 14 июня зафиксировано ещё два акта вандализма — неизвестные спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.

Фото: «Одесса»

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