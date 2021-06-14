Одесская мэрия тщетно взывает жителей города не заниматься вандализмом

Практически ежедневно коммунальные службы города фиксируют акты вандализма в отношении городских памятников, остановочных комплексов и зелёных насаждений.

Как сообщает официальный сайт города, только на минувшей неделе от рук неизвестных пострадали пять остановочных комплексов и три памятника, спилено одно молодое дерево.

В частности, в ночь с 11 на 12 июня неизвестными лицами был повторно повреждён остановочный комплекс (остановка трамвая «8-я ст. Люстдорфской дороги», в город). По данному факту направлены соответствующие материалы в правоохранительные органы, территория приведена в соответствующее санитарное состояние.

8 и 11 июня вандалы оставили надписи на стенах четырёх остановочных комплексов (остановка «ул. Косовская/ул. Чернышевского», в город; остановка «Аллея Славы» (парк Шевченко); остановка «ул. Дегтярная», из города; остановка «ул. Дворянская» угол ул. Нежинской). Специалисты КП «Городские дороги» оперативно привели остановочные комплексы в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Кроме того, на прошедшей неделе от рук неизвестных пострадали два памятника. Вандалы оставили надписи на постаменте стелы «Крылья Победы», расположенной на площади Десятого апреля, и памятнике воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, «Печальная память века». Специалисты участка по обслуживанию объектов монументального искусства, которые не являются культурным наследием, Коммунального предприятия «Сервисный центр» оперативно отмыли надписи с памятников и привели в надлежащий вид прилегающие территории.

В ночь на понедельник, 14 июня, зафиксировано ещё два акта вандализма. Неизвестные спилили молодое дерево на площади Деревянко и оставили надписи на памятнике атаману Головатому в Старобазарном сквере.

Коммунальщики и здесь всё привели в порядок.

Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городской громады и предупреждает, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Фото: «Одесса»

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