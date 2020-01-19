Вандализм: В Одессе разрушили ограду на Греческой площади

В ночь с 17 на 18 января неизвестными была разрушена ограду на Греческой площади Одессы.

Как сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, массовую порчу оградительных столбиков на Греческой площади зафиксировали работники коммунальных служб.

Пострадали около десятка столбиков, которые ограждают проезжую часть от переходной зоны площади. Подобное, как говорят коммунальщики, случалось и раньше, но в таком количестве — впервые.

Утром 18 января сотрудники КП «Городские дороги» восстановили ограду.

Как сообщала Одесса News, на Суворовской аллее в одесском парке имени Т.Г.Шевченко в ночь на 31 декабря вандалы срезали две ели.

Фото: Думская