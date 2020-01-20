На столичной Оболони нашли тело одессита с ножевым ранением

19 января возле одного из кафе в Оболонском районе Киева обнаружено тело одессита с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

«Ночью в Оболонское управления полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Николая Юнкерова на ступеньках возле кафе лежит мужчина с ножевыми ранениями», — рассказали правоохранители.

На месте медики осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Рядом правоохранители нашли раскладной нож, документы и личные вещи погибшего — им оказался 32-летний уроженец Одессы.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Следственным отделом Оболонского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — самоубийство.

Начато досудебное расследование. Правоохранители заверили, что будут проверены все версии по поводу смерти мужчины.

Как сообщала Одесса News, 6 января полиция задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева