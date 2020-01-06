Преступники, совершившие в Киеве двойное убийство, задержаны в Одессе

Полиция задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле.

Об этом сообщает в Facebook Полиция Киева.

«Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле. Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двойное убийство произошло 4 января на ул. Кирилловской в Киеве. Хозяйка квартиры, которую сдавала в аренду посуточно, обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти. В совершении двойного убийства подозреваются два человека.



Подозреваемые переданы столичным правоохранителям.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ.