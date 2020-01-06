Порт «Южный» отчитался о результатах своей работы в 2019 году

Морской торговый порт «Южный» за 2019 год обработал 15 млн 153 тыс. тонн грузов — больше, чем в какой-либо из предыдущих лет своей работы, и на 23% превзошёл результат 2018 года.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

«За 2019 год коллектив ГП «МТП «Южный» обработал 15 миллионов 153 тысячи тонн грузов, достигнув самого высокого показателя за 41-летнюю историю работы предприятия. Рекордная цифра превышает плановую на 29,7% (+3 млн 478 тыс. тонн) и на 23% больше (+2 млн 841 тыс. тонн) прошлогоднюю», — говорится в сообщении.

Как отметили в порту, 65,3% от общего объёма перевалки составил экспорт железорудного сырья (ЖРС), металлопродукции, зернобобовых грузов и продуктов их переработки, 16,2% — импорт коксующегося и энергетического угля и минеральных удобрений, остальные 18,5% — транзит и каботаж.

За 2019 год в порту «Южный» обработано 243 судна и 216 тысяч 310 полувагонов.

Рост грузооборота по сравнению с 2018 годом здесь в значительной степени связывают с увеличением перевалки (+14,7%) экспортных грузов — около 9,9 млн тонн. В частности, предприятие обработало почти на четверть больше судов с рудой — 8,9 млн тонн.

Стабильными остались показатели по обработке импортного топлива и минеральных удобрений: в 2019 году через порт «Южный» прошло 2,4 млн тонн ввозимых грузов. На 145% увеличился транзит, он составил 2,8 млн тонн.

В течение года на предприятии было обработано 243 судна (+14,6%), 108 из них — типа Capesize (крупнотоннажный флот дедвейтом более 175 тыс. тонн).

Кстати. ГП «МТП Южный» входит в состав основанного в 1978 году морского порта «Южный», который специализируется на перегрузке химических грузов и удобрений, навалочных, наливных грузов. Порт расположен в г.Южный Одесской области, в акватории Малого Аджалыкского лимана Чёрного моря.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году морские порты Украины перевалили более 1 миллиона TEU контейнеров, что на 18% превышает объёмы 2018-го.

Фото: Facebook