В порту Черноморска запретили работы повышенной опасности

Начальник Главного управления Гоструда в Одесской области Николай Калайда аннулировал разрешения госстивидору «Черноморский торговый порт» на выполнение работ повышенной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в области.

«Руководство предприятия, а именно в.и.о. директора порта Александр Незнакомов, не допустило комиссию к осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. Этим создало препятствие проведению… проверки соблюдения законодательства в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения в ГП МТП «Черноморск», о чём составлен «Акт о недопуске на объект проверки» от 4 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ст.4-1 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» Главное управление издало приказ «Об аннулировании разрешений», которые выданы ГП «МТП «Черноморск».

По данным отдела надзора на объектах повышенной опасности ГУ Гоструда, на территории госстивидора «Черноморск» в течение предыдущих пяти лет допущено 16 несчастных случаев, связанных с производством.

Как сообщала Одесса News, накануне проверки, 3 февраля, на серном терминале Черноморского порта произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожный путь вследствие обвала стены бункера насыпного груза. При этом перевернулся один из вагонов грузового поезда. К счастью, люди не пострадали, но многотонный груз серы засыпал причал и железнодорожные пути. Портовики ликвидировали аварию, не проинформировав о происшествии ни работников Одесского облуправления ГСЧС, ни местную полицию, о чём те узнали из СМИ.