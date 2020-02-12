Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ разобраться с портовыми сборами

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР по возможному причинению действиями должностных лиц ГП «Администрация морских портов Украины» существенного ущерба интересам государства в виде несоблюдения суммы портовых сборов.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«11 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил жалобу адвоката и постановил решение, которым обязал уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по причинению возможного ущерба государству в виде несоблюдения ГП «Администрации морских портов Украины «суммы портовых сборов», — говорится в сообщении.

В частности, в указанной жалобе адвоката говорится о возможном нарушении требований действующего законодательства одним из субъектов хозяйствования в сфере морских перевозок. За «маскировку» обычных морских перевозок под регулярные Администрация морских портов Украины недополучала средств в размере 20% ставки портовых сборов за обслуживание судов.