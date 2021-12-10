ВАКС заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника

9 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения для одесского бизнесмена Владимира Галантерника, который объявлен в розыск по делу о незаконном завладении землёй и легализации незаконно полученных доходов.

Об этом сообщает аналитический портал «Слово и дело».

«Избрать в отношении подозреваемого Владимира Галантерника меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее 48 часов с момента доставки Галантерника к месту уголовного производства рассмотреть при его участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или её изменении на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке», – объявила судья Наталья Мовчан.

Решение ВАКС не окончательное, его в течение 30 дней можно обжаловать в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, чем и собирается заняться адвокат Галантерника, управляющий партнёр адвокатского объединения Aver Lex Ольга Просянюк.

Защитница бизнесмена заявила, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу Галантерник не получал и о своём розыске узнал из прессы, а мера пресечения к нему вообще применена незаконно.

«Незаконной и необоснованной для Владимира Галантерника является любая мера пресечения, а не только избранное сегодня Высшим антикоррупционным судом содержание под стражей. Для этого не было ни единого основания», – считает Просянюк.

Она подчеркнула, что Галантерник не является подозреваемым и не объявлен в международный розыск.

«Напомню, наш клиент не скрывался, не скрывается и не уклоняется от следствия. Ещё 5 октября 2021 года правоохранительные органы были официально уведомлены о месте проживания Владимира Галантерника на территории Великобритании и о его пребывании на консульском учёте в Израиле. Это подтверждается договором аренды, ответом компетентных органов о пребывании клиента на консульском учёте по указанному адресу, перепиской между прокурором САП и клиентом. Однако, несмотря на это и на то, что в Украине Владимир Галантерник не проживает с 2017 года, сторона обвинения упорно не признаёт данную информацию и направляет уведомления по адресам, не имеющим никакого отношения к клиенту. Соответственно, подозрение Владимиру Галантернику не вручено надлежащим образом и он, согласно законодательству Украины, не является подозреваемым», – заявила юрист.

Просянюк добавила, что закон запрещает в порядке специального досудебного расследования избирать меру пресечения лицу, если ему не вручено подозрение и если оно не числится в базах Интерпола, а значит, не может считаться лицом, объявленным в международный розыск.

«Итак, подозрение не вручено, в базах Интерпола Владимира Галантерника нет, а у НАБУ нет полномочий объявлять лицо в международный розыск, поскольку такое объявление – компетенция исключительно Интерпола, в участии в заседании в формате видеоконференции в порядке международной правовой помощи Владимиру Галантернику судом отказано, чем, кроме прочего, нарушено право клиента на справедливый суд. То есть сегодня у ВАКС не было ни единого основания применять к Владимиру Галантернику не только содержание под стражей, но и любую другую меру пресечения, как, впрочем, и признавать его подозреваемым. Он таковым не является!» – сказала адвокат.

Она сообщила, что в пользу аргументов защиты свидетельствует научное заключение профессора кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидата юридических наук, профессора, члена Научно-консультационного совета при Верховном Суде, заслуженного юриста Украины Петра Андрушко, и приложила копию документа.

Как сообщала Одесса News, в ноябре ВАКС разрешил начать специальное заочное уголовное расследование в отношении Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землёй в Одессе и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников, всего 16 человек.

В ноябре НАБУ объявило Галантерника в розыск.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat