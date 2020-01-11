Что скажет ВАКС по оправдательному приговору мэру Одессы в деле о «Краяне»

27 января Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит апелляционную жалобу на оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы восьми фигурантам дела во главе с мэром Геннадием Трухановым о завладении многомиллионными бюджетными средствами при приобретении админздания бывшего завода «Краян».

О запланированном судебном разбирательстве апелляции сообщает официальный сайт ВАКС.

«Дело о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, рассмотрит 27 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда под председательством Виктора Панкулича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемыми по делу №521/17260/18 являются мэр Одессы Труханов и ещё семь фигурантов уголовного производства, которым САП инкриминирует завладение средствами городского бюджета объёмом более 92 миллионов гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по завышенной цене. Это: Богданова Галина Владимировна, Радионов Владимир Николаевич, Спектор Алексей Владимирович, Шкрябай Василий Вячеславович, Кравченко Игорь Валентинович, Загодиренко Пётр Александрович, Вугельман Павел Владимирович.

Как сообщала Одесса News, Малиновский райсуд Одессы не нашёл виновных в деле «Краян» и оправдал всех фигурантов дела о завладении бюджетными средствами. В САП не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу, требования которой касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, с назначением наказания.

ВАКС вынес решение об открытии апелляционного производства по делу «Краяна».

Адвокат Труханова обжаловал это решение, но Верховный суд Украины отклонил жалобу на постановление ВАКС.

По результатам расследования прокуроры САП инкриминировали Труханову, а также 7 фигурантам — должностным лицам Одесского горсовета, руководителям и учредителям некоторых предприятий — совершение преступлений по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (завладение средствами путём злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путём).