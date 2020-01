Президент Ирана извинился за сбитый украинский самолёт

Президент Ирана Хасан Рухани принёс извинения за сбитый иранскими военными украинский пассажирский самолёт, выразив соболезнования семьям погибших.

Об этом он написал в своём Twitter.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находящимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования», — написал президент.

Рухани отметил, что внутреннее расследование Вооружённых сил Ирана пришло к выводу: «ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели 176 невинных людей». Он также подчеркнул, что расследование этой «великой трагедии и непростительной ошибки» продолжается.

Штаб ВС Ирана распространил сообщение, в котором извинительным тоном объясняется пуск ракеты по украинскому самолёту. В частности, говорится, что через несколько часов после ракетной операции в Ираке вокруг границ Ирана возросло число военных полётов США и воздушных объектов, движущихся в направлении стратегических центров Ирана.

Сообщается, что многочисленными оборонными объектами Ирана зафиксировано усиление радиолокационной активности, что повлекло за собой повышение чувствительности в центрах противовоздушной обороны страны.

При таких чувствительных и кризисных условиях самолёт МАУ взлетел с аэропорта Имама Хомейни и приблизился к засекреченному военному центру IRGC, что было принято за враждебный объект. При таких обстоятельствах самолёт был сбит случайно, что, к сожалению, привело к гибели многих граждан Ирана и зарубежных стран, говорится в сообщении.

В своем твите министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка».

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020