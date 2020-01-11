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Президент Ирана извинился за сбитый украинский самолёт

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Президент Ирана Хасан Рухани принёс извинения за сбитый иранскими военными украинский пассажирский самолёт, выразив соболезнования семьям погибших.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находящимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования», — написал президент.

Рухани отметил, что внутреннее расследование Вооружённых сил Ирана пришло к выводу: «ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолёта и гибели 176 невинных людей». Он также подчеркнул, что расследование этой «великой трагедии и непростительной ошибки» продолжается.

Штаб ВС Ирана распространил сообщение, в котором извинительным тоном объясняется пуск ракеты по украинскому самолёту. В частности, говорится, что через несколько часов после ракетной операции в Ираке вокруг границ Ирана возросло число военных полётов США и воздушных объектов, движущихся в направлении стратегических центров Ирана.

Сообщается, что многочисленными оборонными объектами Ирана зафиксировано усиление радиолокационной активности, что повлекло за собой повышение чувствительности в центрах противовоздушной обороны страны.

При таких чувствительных и кризисных условиях самолёт МАУ взлетел с аэропорта Имама Хомейни и приблизился к засекреченному военному центру IRGC, что было принято за враждебный объект. При таких обстоятельствах самолёт был сбит случайно, что, к сожалению, привело к гибели многих граждан Ирана и зарубежных стран, говорится в сообщении.

В своем твите министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка».

«Печальный день, — написал он. — Предварительные выводы внутренних расследований Вооружённых Сил: ошибка человека во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам».

Как сообщала Одесса News, Иран признал, что сбил самолёт МАУ.

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