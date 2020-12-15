В Иране казнили журналиста-оппозиционера

В Иране казнили через повешение журналиста-диссидента Рухоллу Зама.

Об этом сообщает Уринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в конце июня в Иране Зама приговорили к смертной казни за «разжигание насилия» во время антиправительственных протестов 2017 года. Тогда Франция и правозащитные группы осудили такое решение.

Однако 8 декабря стало известно, что Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор журналисту.

Приговор приведён в исполнение.

Рухолла Зам был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного Телеграм-канала, на котором публиковали компрометирующие материалы об иранских чиновниках и сообщали о времени акций протеста в 2017 году.

Зам жил и работал в изгнании в Париже, но его заманили в Иран в октябре 2019 года и арестовали. Его обвинили в «актах против внутренней и внешней безопасности страны», распространении фейковых новостей и содействии в «разрушении экономической системы» Ирана с 2016 года, а также в шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля.

Позже журналист в телеэфире принёс извинения за свою деятельность.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году в 20 странах мира казнили не менее 657 человек, в т.ч 251 в Иране.