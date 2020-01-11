В Одессе завершается ремонт Софиевской, ведутся работы на спуске Маринеско

Работы по капитальному ремонту ул. Софиевской в Одессе практически завершены. На сегодняшний день ведутся дорожные работы на спуске Маринеско.

Как сообщает официальный сайт города, на участке от улицы Преображенской до переулка Ляпунова заменили все инженерные коммуникации, проходящие под улицей, дорожное и трамвайное полотно. Модернизация трамвайных путей по ул. Софиевской проходила по так называемой чешской технологии.

Кроме того, отремонтировали тротуары: уложили тротуарную и тактильную плитку, обустроили пандусы, сделали парковочные карманы и установили антипарковочные столбики, благоустроили и въезды во дворы. Также установили новые остановочные комплексы, светофоры, опоры под новую контактную сеть трамвая и новое уличное освещение.

На спуске Маринеско демонтированы старое трамвайное полотно и контактная сеть, частично — старое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Ведутся работы по устройству основания для нового трамвайного полотна, подготовительные работы для замены подземных коммуникаций.

По проекту на спуске Маринеско заменят сети водопровода и оборудуют ливневую канализацию. После этого уложат новые трамвайные пути, обустроят новую контактную трамвайную сеть, для чего установят 13 новых опор и проведут новое уличное освещение. Завершением работ станет обновление тротуаров и благоустройство спуска Маринеско по аналогии с работами на улицах Преображенской и Софиевской.

В настоящее время на перекрёстке ул. Софиевской, ул. Ольгиевской и спуска Маринеско ведутся работы по замене подземных инженерных коммуникаций. Затем на этом участке будет выполнено соединение трамвайных путей. Таким образом, будет завершён очередной этап реконструкции трамвайного маршрута «Север-Юг» в районе Пересыпского моста, который соединит посёлок Котовского с центром города.

Отмечается, что движение транспорта по улице Софиевской и спуску Маринеско ограничено.

Комментарий первого заместителя начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрея Сандула:



Фото и видео:»Одесса»