Одесская мэрия хочет потратить 4 млн грн на новые компьютеры, а налоговая 5 млн на трубы

Более четырех миллионов гривен планирует потратить городской совет из бюджета на покупку новых компьютеров, а Главное управление управление Государственной налоговой службы за деньги налогоплательщиков в военное время решило затеять 5-миллионный ремонт своего административного здания.

О беспредельных решениях одесских чиновников сообщает «Думская«.

Так, тендер по выбору подрядчика объявил муниципальный департамент информации и цифровых решений горсовета. Всего планируют приобрести 112 машин якобы в рамках национальной программы информатизации для различных структур мэрии, чтобы обновить техническое оборудование. Тендер объявлен 1 октября, а аукцион запланирован уже на 10-е. Такая ускоренная процедура, по мнению издания, скорее всего, пройдёт без конкуренции, с одним участником.

Тендер по выбору подрядчика объявили на днях и одесские налоговики, объявив проведение аукциона 7 октября. «Что-то прогнило в админздании Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области, что на Семинарской, поэтому ведомство затеяло затратный капремонт системы отопления», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица КП «Бугаз» и двух её сообщников — предпринимателей — по факту завладения бюджетными средствами а закупку тепловых насосов воздух-вода, фальсификации документов и их использования.

Фото: Одесская облпрокуратура

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