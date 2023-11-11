Одесская прокуратура предотвратила безосновательные расходы местного бюджета

Благодаря вмешательству прокуроров Доброславской окружной прокуратуры расторгнут договор о закупке подрядных работ за средства местного бюджета на сумму более 100 млн. грн., который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в июне 2021 года между Визирским сельским советом и предприятием по результатам открытых торгов был заключён договор на закупку работ по строительству хозбытовой канализации и канализационных очистных сооружений в селе Визирка Лиманского района.

Однако победитель торгов предоставил недостоверную справку о наличии оборудования и материально-технической базы, не достаточной объёму и условиям работ, указанных в технической документации заказчика. Информация в отношении квалифицированных работников для выполнения предусмотренных работ и выполнения договора также не соответствовала требованиям.

Но заказчик на все эти нарушения закрыл глаза. Более того, ни один документ, свидетельствующий о привлечении любого другого субподрядчика для выполнения работ, не обнаружен.

Поэтому прокуроры обратились в суд с иском о признании незаконным решения тендерного комитета и недействительным договор.

Одесса News иформировала, что благодаря вмешательству Одесской областной прокуратуры в мае 2023 года были предотвращены безосновательные расходы в сумме 28 млн грн из госбюджета в Сарате Одесской области.

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