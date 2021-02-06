Венедиктова поменяла главу Одесской облпрокуратуры, кто он — новый прокурор

Вчера, 5 февраля, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя — Сергея Костенко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генеральный прокурор поздравила главу областной прокуратуры с назначением и поставила задачу по укреплению законности и правопорядка в Одесской области.



«Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому я надеюсь на эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях. Прокуратура должна усилить координационную роль правоохранительной системы области. Но главная задача для каждого в нашей институции — работать на повышение доверия людей», — заявила Ирина Венедиктова.

В свою очередь, новоназначенный руководитель Одесской областной прокуратуры выразил уверенность, что коллектив совместными усилиями будет продуктивно работать для защиты Закона.

Кстати. Сергей Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе Одесской области. В 1999 году окончил Одесскую юридическую академию по специальности «правоведение». Работал помощником прокурора Суворовского района Одессы, в 2003-2006 годах — прокурор Килийского района области. Работал заместителя прокурора Одессы, заместителем прокурора и главой прокуратуры Приморского и Киевского районов города, заместителем прокурора области.

В 2017-2018 годах был командирован в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров для участия в её работе на постоянной основе. До сих пор был заместителем начальника управления Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов Государственного бюро расследований.

В своей декларации за 2019 год Костенко указал квартиру в Одессе, две квартиры — в Арцизе, дом и земельный участок в селе Лиманка, несколько легковых машин.

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