На мошенничестве с продажей бронежилетов пойман житель Одессы

На продаже несуществующих бронежилетов для украинских защитников разоблачён житель Одессы.

Подробности преступления сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, подозреваемый присоединился к волонтёрской группе в соцсетях, отслеживал объявления о поиске военного снаряжения для украинских защитников и предлагал свой товар.

«Отправить необходимое снаряжение мужчина обещал после предварительной оплаты на его банковскую карту. Таким образом, злоумышленник получил от волонтёров почти 300 тыс грн за продажу 15 бронежилетов», — говорится в сообщении.

Однако, заказчикам мошенник ничего не отправлял, поскольку, на самом деле, не было никакого товара. Средства обманутых людей потратил на собственные нужды.

Отмечается, что при процессуальном руководстве прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы преступник разоблачён и ему сообщено о подозрении по факту мошенничества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, трёх жительниц Одессы будут судить за мошенническое завладение землёй по ул. Зои Космодемьянской стоимостью 7 млн грн.

Фото: прессслужба Одесской областной прокуратуры

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