До 15 лет лишения свободы может получить директор нацпарка: за что

Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора национального парка в Одесской области, которого подозревают в блокировании транспортных коммуникаций путём устройства препятствий, и нарушение нормальной работы транспорта на реке Глубокий Турунчук.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, перед судом предстанет директор национального парка в Одесской области, которого подозревают в блокировании транспортных коммуникаций, повлёкшее смерть и травмирование людей.

«Чиновник организовал незаконное установление на водной поверхности реки троса, который ограничивал движение водного транспорта. Вследствие таких противоправных действий в ноябре прошлого года двое мужчин, осуществляя объезд незаконно установленного препятствия, столкнулись с другим катером. От полученных повреждений один человек погиб, а другой получил тяжёлые травмы», — говорится в сообщении.

За это преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала ранее Одесса News, речь идёт о Нижнеднестровском национальном природном парке, который возглавлял Сергей Кротов.