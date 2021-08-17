В Одессе не перевелись наивные, попадающие на удочку мошенников

Суворовская окружная прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве 40-летнему мужчине (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемый, находясь в розыске, решил подзаработать на доверчивых одесситах путём телефонного мошенничества по схеме «Ваш родственник в беде».

Отмечается, что по этой давно действующей схеме, когда жертвам звонят на мобильный телефон и рассказывают историю о том, что их близкий человек попал в беду, злоумышленнику удалось выманить у пенсионерки, жительницы Суворовского района, 9 000 долларов США.

Так, 9 августа женщине позвонил якобы «адвокат» и в ходе телефонного разговора сообщил, что её дочь попала в ДТП, получила телесные повреждения, а водитель, который её сбил на автомобиле, врезался в столб и умер в реанимации. После озвучивания этой легенды он сказал потерпевшей, что ей необходимо оплатить 9000 долларов США, чтобы её дочка не привлекалась к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в результате чего наступила смерть водителя.

Также прокуроры, теперь уже Малиновской окружной прокуратуры, сообщили предприимчивому харьковчанину о подозрении за совершение аналогичного преступления в Малиновском районе Одессы.

По той же схеме, 11 августа, под предлогом якобы срочного лечения дочери, которая попала в ДТП, злоумышленник завладел 4500 долларов США пенсионерки-жительницы Малиновского района.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений в Приморском и Киевском районах Одессы, где пострадавшим, по предварительным данным, нанесён ущерб более чем на 20 тыс долл США.

Как сообщала Одесса News. полицейские задержали 47-летнюю жительницу Одессы, которая путём обмана и злоупотребления доверием детей завладевала сбережениями их родителей.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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