Мошенница из Одессы входила в доверие детей, чтоб обобрать их родителей

Полицейские задержали 47-летнюю жительницу Одессы, которая путём обмана и злоупотребления доверием детей завладевала сбережениями их родителей.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, злоумышленница скрывалась от следствия несколько месяцев, переезжая из города в город, пока оперативники не разоблачили её в Черноморске.

Установлено, что правонарушительница подслушивала на детских площадках имена малолетних детишек, а потом подходила к кому-либо из них и представлялась знакомой мамы, которая попросила передать ей деньги или драгоценности. Введённый в заблуждение ребёнок шёл со злоумышленницей домой и отдавал ей ценности.

Таким образом женщина обманула 9-летнюю девочку из Одессы, трёх девочек в возрасте от 9-ти до 12-ти лет с Черноморска, 7-летних мальчика и девочку с Авангардовской общины. Кроме того, доказано, что она также причастна к кражам имущества из раздевалки одесского спортивного комплекса. Там из сумок двух посетительниц она похитила кошелёк с несколькими тысячами гривен и гаджет.

Действия правонарушительницы квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 185 (Кража) и 190 (мошенничество). Сейчас следователи объявили ей подозрения в совершении правонарушений в Одессе, по ряду других эпизодов сообщение о подозрениях готовятся.

Отмечается, что фигурантка сейчас находится в следственном изоляторе. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года киберполиция Одесской области прекратила противоправную деятельность четырёх жителей Одессы, которые незаконным, мошенническим, образом получали деньги в финансовом учреждении.

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