Смерть на трассе Киев-Одесса: 48-летняя водитель не справилась с управлением

Полицейские из отделения полиции №1 Березовского районного отдела устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, по предварительной информации, около поворота на село Желепово Раздельнянского района 48-летняя водитель Hyundai Elantra не справилась с управлением и въехала в установленное вдоль обочины металлическое ограждение.

«От удара с препятствием женщина погибла на месте. В салоне с ней были 28-летние дочь и её друг. Молодая женщина сломала руку, её забрала «скорая», парень не пострадал», — говорится в сообщении.

На месте аварии работали сотрудники территориального подразделения полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления НП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Киевский районный суд Одессы вынес приговор — 8,5 лет лишения свободы водителю, причастному к ДТП по ул. Д.Донского, в результате которого погибли два человека.

Фото: Отделение полиции №1 Березовского районного отдела полиции

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