В Одессе задержан на взятке чиновник Черноморского горсовета

Сотрудники полиции задержали чиновника одной из поселковых администраций Черноморского горсовета на взятке, которую он требовал от предпринимателя за выдачу разрешения на размещение объекта торговли.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«В Одессе задержали на взятке чиновника поселковой администрации, который требовал средства от предпринимателя и получал их в несколько этапов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник задержан при получении второй части неправомерной выгоды – 2 500 долларов США. А в декабре был задокументирован факт получения им первого «транша» в качестве аванса.

В общей сложности, 2 700 долл. получил главный специалист по вопросам благоустройства одной из поселковых администраций Черноморского горсовета за решение вопроса о выдаче разрешения на размещение объекта торговли на территории ОТГ, — заявили в полиции.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по признакам ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет и конфискацию имущества.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Одессе разоблачён старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни на получении 1200 долларов США неправомерной выгоды.

Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

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