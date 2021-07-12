Пожар в Одессе: могло бы рвануть так, что от переулка 8 Марта остались бы одни руины

Воскресной ночью в Службу спасения поступило сообщение о возгорании склада, что в переулке 8 Марта в Одессе.
О подробностях ночной тревоги сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Приехав на место вызова, спасатели установили, что горит имущество в помещении охраны, расположенном в середине складского помещения по приёму металлолома.
Опасность пожара усложнялась тем, что в его очаге находились баллоны с газом и кислородом.
Спасателям удалось вытащить 4 газовых и 4 кислородных баллона и в течение часа ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров.
Причина пожара и ущерб — устанавливаются.
«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как информировала Одесса News, 10 июля горело кафе «Эль Соло» на Итальянском бульваре в Одессе.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Одесса News
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