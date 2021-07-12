Мэр Одессы остался доволен забегом по взлётной полосе аэропорта

В Международном аэропорту «Одесса», по новой, ещё не обкатанной самолётами, полосе прошёл спортивный забег «ODS New RWY Run 2021».

За соревнованиями наблюдал Одесский городской голова Геннадий Труханов, поделившийся своими эмоциями от увиденного на страничке в Facebook.

«Забег в Международном аэропорту «Одесса» объединил в себе сразу несколько знаковых направлений. Так, на новой взлётно-посадочной полосе прошли зрелищные беговые соревнования. Все стартовые взносы, собранные участниками марафона, будут переданы на благотворительные цели в «Корпорацию монстров», — написал Геннадий Труханов.

Он также сообщил, что «совсем скоро новая взлётно-посадочная полоса примет первый самолёт. Это, без преувеличения, один из главных инфраструктурных проектов, реализованный за последние десятилетия в городе».

Мэр Одессы поблагодарил организаторов «за такую прекрасную идею и уникальную возможность быть причастным к событиям, открывающим новую страницу в современной истории Одессы».

Кстати. Стартовый взнос в количестве 500 гривен включал в себя стартовый номер участника с именем, медаль финалиста (выдавалась в случае преодоления всей дистанции в рамках определённого временного лимита), электронный чип для регистрации результата, рюкзак полиэтиленовый, пользование раздевалками и камерами хранения, а также пунктом гидратации (минералка) на финише.

Как сообщала Одесса News, 4 июля в Одессе состоялся традиционный велопробег «VELO-FAMILY», организованный молодёжным отделом Одесской епархии УПЦ.

Фото: «Одесса», Facebook

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