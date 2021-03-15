Дела баскетбольные: у южненского «Химика» очередная победа, у «Одессы» — проигрыш

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

В матче третьего круга «Химик» (Южный) победил на своей площадке «Черкасских Мавп» со счётом 75:68, сообщает БК «Химик».

Это 15-й победный матч в сезоне для южненской команды. Самым результативным игроком матча стал Тайрелл Нельсон («Химик») — 23.

Следующие игры «Химик» проводит на выезде, встречаясь с «Тернополем» 19 марта и «Киев-Баскетом» 21 марта.

А вот баскетболистам «Одессы» не повезло — команда проиграла дома «Николаеву» со счётом 72:76.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы теперь такова: «Киев-Баскет» — 21 победа (5 поражений) = 80.8%, «Прометей» — 18 (9) = 66.7%, «Днепр» — 18 (9) = 66.7%, «Тернополь» — 17 (11) = 60.7%, «Запорожье» — 16 (12) = 57.1%, «Химик» — 15 (12) = 55.6%.

Как сообщала Одесса News, в предыдущих матчах третьего круга регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги «Химик» (Южный) победил на своей площадке «Николаев», а баскетболисты «Одессы» проиграли дома «Черкасским Мавпам».

Фото: БК «Химик», «Одесса»

Видео: БК «Химик»

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