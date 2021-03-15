У христиан восточного обряда 15 марта начинается Великий пост, который продлится до 2 мая — Светлого Христова Воскресения.

Об этом сообщает Одесса News.

Христиане соблюдают четыре поста: Филипповский (40-дневный пост перед Праздником Рождества), Великий, Петров (посвящён святым равноапостольным Петру и Павлу) и Успенский (двухнедельный пост в августе в честь Успения Пресвятой Богородицы).

Важнейшим и самым строгим в этой иерархии является Великий пост, который предшествует самому христианскому Празднику Пасхи. Во время этого поста (его ещё называют Святой Четыредесятницей), запрещается не только употребление мяса и любых мясных продуктов, но и молока, яиц, рыбы.

Ослабление бывает только по большим праздникам — Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и на Лазареву субботу (тогда разрешается икра). Ослаблять пост разрешается также детям, беременным женщинам, больным.

Великим он называется не только потому, что продолжается аж семь недель, но и из-за своего значения в жизни каждого православного христианина.

Начало Великого поста символизирует начало духовной борьбы с грехами и злыми намерениями через покаяние, молитвы и добрые дела. Считалось, что на время поста всё должно иметь скромный вид. Поэтому женщины прятали подальше в ящик яркую одежду, украшения, а мужчины-курильщики (даже самые заядлые) клали трубку и табак на полку и не прикасались к куреву в течение поста. Запрещены были во время святой Четыредесятницы половые отношения, веселье и забавы.

Популярным было в древности во время поста давать какой-то обет и строго его придерживаться. В это время хозяйка должна готовить пищу постную, но питательную: например, борщи, капустники, гороховые супы, заправленные маслом, а также различные пирожки, сладкие лепёшки с маком и мёдом. Некоторые вообще отказывались принимать в отдельные дни любую пищу, даже воду, а от Чистого четверга и до Пасхи голодали три дня подряд.

Но ещё важнее был духовный пост, который должен очистить человека от грешных мыслей и подготовить к встрече Пасхи — светлого Христова Воскресения.

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