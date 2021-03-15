Жюри «Голоса страны» распорядилось судьбой двух одесских исполнителей

В прошедшее воскресенье начались вокальные бои участников телепроекта «Голос страны» на телеканале «1+1».

Как передаёт наш корреспондент, внимательно следивший за происходящим в телестудии, воскресным вечером в батлах принимали участие два представителя Одесской области — Рудольф Афицерян из Южного и Сергей Нейчев из села Кирнички Измаильского района.

Рудольф попал в батл вместе с Анастасией Буханцовой из Харькова. Вместе они спели песню Тины Кароль «Найти своих». Спели так, что у певицы, являющейся членом жюри, мурашки пошли по коже, а слёзы по щекам от нахлынувших чувств.

Однако, тренер команды — Дима Монатик — отдал предпочтение голосу Буханцовой, а ведущая телешоу Катя Осадчая предложила жюри «выкрасть» Афицеряна в течение 10 секунд после объявления результатов боя. На это решились Олег Винник и Надя Дорофеева. Рудик отдал предпочтение Наде, таким образом продлив время своего пребывания на проекте, но, как оказалось впоследствии, ненадолго.

Отправившись в так называемую неоновую комнату, где ожидают своей участи украденные участники, Рудольф сильно переживал, как бы его тренер не украл ещё одного исполнителя, тем самым обеспечив ему вылет из телепроекта.

Что ожидал, то и получил: когда тренер певицы Марии Рак, кстати, победительницы первого выпуска телепроекта «Х-фактор», отказался от неё в пользу другой исполнительницы, Машу украла Дорофеева, тем самым посадив её в кресло Рудольфа Афицеряна.

Таким образом, тбилисский парень из города Южный Рудольф покинул проект, не дождавшись прямых эфиров.

Зато повезло Сергею Нейчеву, который сразу же пленил своим пением членов жюри и своего тренера — Олега Винника. Спев вместе с девичьим дуэтом «Фолк лейдиз» народную песню «Ой, у гаю, при Дунаю», Сергей продлил себе жизнь на проекте. Дима Монатик в полуэкстазе слушал пение, после чего сказал, что когда «вы пели, меня здесь вообще не стояло».

Тина Кароль сказала, что Сергей спел песню «нежно, по-украински» и вообще, он украшение «Голоса страны», после чего она вместе с ребятами спела фрагмент этой песни.

В результате Сергей прошёл дальше.

На телепроекте ждут своей участи ещё два представителя одесского региона — вокалистки Ирина Эбралидзе, выбравшая для себя команду Нади Дорофеевой, и Женя Семёхина (команда Дмитрия Монатика). Их выступления в батлах пройдут в воскресенье, 21 марта.

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