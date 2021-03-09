Ещё одному одесситу не удалось пробиться в «Голос страны»

В прошлое воскресенье завершились так называемые «слепые» прослушивания участников телепроекта «Голос страны» на телеканале «1+1».

Одесский регион представил Евгений Шпаченко, который сказал о себе, что он родом из Одессы, но живёт сейчас и работает в театре Белой Церкви.

У него немалый опыт публичных выступлений. 26-летний парень мечтает сольно выступать, а потому пришёл на кастинги «Голоса страны-11».

«Голос для меня — шанс, прыжок попасть в будущее. Хочется стать звездой украинской эстрады», — сказал Евгений.

В своё время Евгений принимал участие в «Х-факторе».

Однако попасть в следующий этап шоу Евгению Шпаченко не удалось.

После исполнения им песни «Want To Want Me» певца Jason Derulo к Евгению не повернулись кресла судей.

«Вы, наверное, очень нервничали. Мне не хватило объёмного звука», — вынесла вердикт член жюри Надя Дорофеева.

«Научитесь передавать голосом сердце души», — посоветовал другой член жюри — Олег Винник.

Таким образом, как сообщала Одесса News, после завершения кастинга, на «Голосе страны» остались 4 представителя Одесской области: вокалистки Ирина Эбралидзе, выбравшая для себя команду Нади Дорофеевой, Женя Семёхина (команда Дмитрия Монатика), Сергей Нейчев — 21-летний певец-аматор из села Кирнички Измаильского района Одесской области, выбравший для себя музыкальным тренером Олега Винника и Рудольф Афицерян — тбилисский парень, проживающий в Южном (команда Монатика).

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