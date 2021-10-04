«Танцы со звёздами»: Одессит вновь не вышел из образа эпатажной звезды

В прошедшее воскресенье телеканал «1+1» показал новый, пятый, выпуск шоу «Танцы со звёздами», в котором принимает участие одессит, эпатажный певец MELOVIN.

На сей раз MELOVIN (в миру Костя Бочаров) оделся в героиню криминальной комедии «Круэлла», поставленной на основе «101 далматинца» и станцевал фокстрот.

Правда, это Косте показалось, что он его станцевал. По мнению другого одессита, теперь уже проживающего в США, члена жюри Макса Чмерковского, фокстрота, как такового, не было. «Мне трудно назвать этот танец фокстротом. Его вообще не было», — сказал он.

Самым слабым звеном в проекте назвала Бочарова судья-джокер, известная бальница Илона Гвоздёва, и пожелала ему больше тренироваться.

Напряжённые взаимоотношения у Кости с членом жюри Екатериной Кухар на этот раз несколько ослабли. Она подарила ему цветок гортензии, а он осыпал её лепестками роз.

Комментируя танец, Екатерина, также примерившая на себя образ Круэллы, сказала, что MELOVIN «танцевал по наитию», отметила его творческий рост и сказала, что ждёт от него поддержек.

В результате Макс поставил певцу-танцору 5 баллов, Илона — 5, Яма — 5, а Кухар — 8 к большому удовольствию MELOVINа и его наставниціы Лизы.

Поддержать Костю в Киев из Одессы приехала его мама — Валентина, которая призвала зрителей голосовать за её сына, потому что «он — лучший».

А вылетели из шоу по результатам зрительского голосования и по общей сумме баллов от судей пара Фагот и Екатерина Тришина.

Одесса News сообщала, как MELOVIN на музыкальном фестивале Atlas Weekend в июле 2021 года в Киеве, поцеловался на сцене с парнем и размахивал флагом ЛГБТ.

Фото и видео: 1+1

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