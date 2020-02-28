Одесские фанаты The Beatles в ожидании концерта с любимыми хитами

28 февраля в пресс-центре “Одесса-Медиа» прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящим гастролям в Одессе группы Liverpool Legends.

Об этом передаёт наш корреспондент.

Отмечается, что представители группы — Мартин Скотт Винер, Роберт Александр Добро, Джон Винсент Перрин, Янг Хайнс, Дэвид Томас Таннер рассказали журналистам о предстоящем шоу The Beatles Tribute, поделились впечатлениями от Одессы, открыли секреты самого ожидаемого шоу.



Уже завтра, в субботу, в Одесском театре музкомедии состоится лучшее мировое трибьют-шоу The Beatles в исполнении группы Liverpool Legends. Исполнители привезли в Одессу программу «The Greatest Hits», в которой собраны все легендарные хиты группы The Beatles.

Как передаёт наш корреспондент, группу создала родная сестра Джорджа Харрисона — Луиза Хариссон.

Уже не первый год группа собирает огромные площадки фанатов, пользуется популярностью в самых разных точках мира.



В Одессе исполнители впервые, но организаторы мероприятия уверены, что благодаря атмосфере и энергетике участников группы, шоу пройдёт на высшем уровне.

Как передаёт наш корреспондент, совсем недавно Liverpool Legends совершили поездку по миру, играя в исторических местах, таких как The Cavern Club в Ливерпуле, записывались в знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне. Они выступали с Денни Лэйном (сооснователь Wings с Полом Маккартни), Питом Бестом (оригинальный барабанщик The Beatles) и Boston Pops. Также исполнители выступили в знаменитом Карнеги-Холл в Нью-Йорке, где, кстати сказать, были в 1964 году и знаменитые битлы.



В арсенале побед у Liverpool Legends – звания «Лучшая группа», «Лучшее шоу», «Лучшее шоу-посвящение», а также премия «Артист года».

Отмечается, что в рамках всеукраинского турне после Одессы группа поедет с концертами в Киев, Днепр, Харьков и Львов.





Фото: Александр Александров