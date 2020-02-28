Раде предлагают разрешить депутатам выступать на русском

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3084, в котором предлагается разрешить выступления в парламенте на языках нацменьшинств с обеспечением перевода на украинский.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, где опубликована пояснительная записка и текст законопроекта.

Авторами проекта закона являются народные депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин и «Слуги народа» Максим Бужанский.

«В законопроекте предлагается закрепить такие нормы: языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие Закона Украины «О государственной службе», является государственный язык; в соответствии со статьёй 10 Конституции Украины в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке.

Также в документе предлагается установить, что народные депутаты Украины и другие лица, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе», на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статьи 32 данного Регламента, языки национальных меньшинств Украины.

«В таком случае при необходимости Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот», — предлагают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, этот законопроект был зарегистрирован 18 февраля, 21-24 февраля направлен на рассмотрение различным комитетам. Профильным комитетом определён Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Пока что на сайте парламента нет ни одного заключения комитетов по законопроекту №3084.

Как сообщала Одесса News, 16 июля 2019 года вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».