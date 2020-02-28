Встречайте весну в Одессе

Одесса приглашает на выходные дни 29 февраля-1 марта посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

Выбор за Вами!

В эти выходные пройдут праздничные гуляния, приуроченные Масленице.

29 февраля в 12:00 в Летнем театре Горсада начнётся праздник для детей, а в Центральном городском парке им. Т.Г.Шевченко (площадка «Ракушка») откроется ярмарка-фестиваль «Масленица», которая продолжится и на следующий день (1 марта).

29 февраля с 11:00 до 18:00 в Суворовском районе Одессы, на Крымском бульваре у фонтана, пройдут масленичные гуляния. Гостей праздника ждёт концертная программа, выступления творческих коллективов, мастер-классы для детей, выставка изделий хенд-мейд, ярмарка крафтовых продуктов, а также традиционный фестиваль масленичных угощений. Также в программе запланированы традиционные конкурсы, забавы и тематические развлечения.

1 марта с 14:00 до 18:00 в Горсаду пройдёт красочное действо — Открытый фольклорный фестиваль «Масленица на Дерибасовской»: выступления творческих коллективов, конкурсы и викторины, игры и развлечения для детей, фудкорты и многое другое.

В этот же день с 11:00 до 17:00 увлекательную программу «Масленица» предложат на пляже «Ланжерон» (у ресторана «Причал №1).

До конца февраля в Одесском Музее западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) выставка «Уличная фотография и метафизика взгляда» известного уличного фотографа Залмана Шкляра. Экспозиция состоит из 30 цветных и 30 чёрно-белых фотографий, созданных автором за последние годы в различных уголках планеты.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

29 февраля в Доме клоунов покажут спектакль по пьесе Георгия Голубенко «Рыжий город». Смешной и наивный моноспектакль про нашу любимую Одессу и её жителей сыграет Борис Барский. Стоимость билетов — 180-350 грн.

29 февраля всемирно известный коллектив Liverpool Legends, основанный родной сестрой Джорджа Харрисона — Луизой Хариссон, впервые выступит в Одессе. Если Вы хотите пропитаться духом Битлз, ощущая как по коже бегут мурашки на песне «Hey Jude», испытать сжимающую грудь ностальгию на «Yesterday», если для Вас и Ваших друзей фраза «Come together» — это пароль, а «Let it be» — девиз по жизни, тогда добро пожаловать на борт жёлтой подводной лодки. Начало в 19:00 в Музкомедии. Билеты 270 — 860 гривен.

29 февраля-1 марта в Одессе пройдёт Vedafest, который соберёт всех, кто интересуется йогой, вегетарианством и знаниями о мироустройстве. Локацией для него станет помещение одесского Главпочтампта. Двухдневный фестиваль представляет собой большую ярмарку, которая наполнит здание на Садовой яркими красками, пропитает ароматами специй и благовоний и наполнит позитивной энергетикой. Гости фестиваля смогут поближе познакомиться с ведической культурой, посетить множество мастер-классов по саморазвитию, приобрести экологичную косметику или hand made аксессуары. В рамках мероприятия запланированы лекции и практикумы от опытных специалистов, вегетарианский фудкорт и звукотерапия. Вход свободный.

1 марта MELOVIN — украинский певец из Одессы, композитор, музыкант, кумир современной молодёжи даст концерт в филармонии. Каждый концерт Melovina — это незабываемое шоу и яркий всплеск эмоций. Цена билета от 250 до 950 гривен.

1 марта маленькие одесситы, а также их родители с наслаждением могут посмотреть «Легенду о снеге» — сказку-фантазию от Crazy Bubble Show. Это — семейное шоу, покорившее Европу! Интерактивные игры с детьми во время спектакля делают маленьких зрителей полноценными участниками событий. Иллюзии и трюки создаются с использованием современных технологий и оснащения: проекционные приборы, видеоизображения и световые системы. Рекомендовано детям от 3-х до 12 лет. Спектакль длится 70 минут без антракта. Детям до 3-х лет вход на представление бесплатный без предоставления отдельного места, на руках у взрослого. Место проведения — Дом клоуна. Начало в 12 и 15 часов.

До 1 марта выставка мозаики Ольги Новак «Части целого» в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7). Поэзия цветного стекла – бывает и такая. Приходите полюбоваться всеми этими чудесами.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

До 3 марта в галерее Одесского литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) выставка «Консонансы» преподавателей знаменитого «худграфа» Дмитрия Величко и Анны Носенко. Вот уже 13 лет эти друзья–художники делят одну мастерскую на двоих, однако вовсе не ссорятся, а плодотворно работают рядом, и им комфортно. «Консонансы», то есть «благозвучия», стали девизом и названием общей экспозиции, в которой авторы выступили вполне слаженным дуэтом.

До 20 марта галерея «Дом художников» (Осипова, 39) приглашает на выставку «Уголки старой Одессы».

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, «Одесса», Пушкинская