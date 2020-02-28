Житель Одессы хотел продать 50 патронов, а может получить до 7 лет тюрьмы

45-летний житель Одессы пытался продать на «Привозе» полсотни патронов.

Об этом полицейские узнали от одного из граждан, которому правонарушитель предлагал опасные предметы, сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

В ходе отработки информации сотрудники Приморского отдела полиции разоблачили «реализатора» в сквере возле рынка.

Патроны, которые, по словам задержанного, он нашёл на помойке, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту начато производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля в Приморском суде Одессы обвиняемый в убийстве пронёс на судебное заседание муляж гранаты и заявил, что подорвёт себя прямо в зале суда.

Фото: Приморский отдел полиции в г.Одессе