В Одесском облсовете строят козни главе обладминистрации

Ближайшая сессия Одесского облсовета, запланированная на 5 марта, может пройти в условиях горячих дискуссий по вопросу распределения бюджетных средств, предлагаемого председателем облгосадминистрации Максимом Куцым.

Не согласны с предложенным Куцым «распилом» бюджета многие депутаты облсовета, пишет ТАЙМЕР.

«Среди депутатов растёт недовольство губернатором Одесской области Максимом Куцым, которому могут вынести вотум недоверия», — говорится в сообщении.

Сыр-бор может разгореться из-за распределения остатков средств бюджета 2019 года, т.е. денег, которые были выделены на финансирование тех или иных работ в регионе, но не были выплачены подрядчикам по разного рода причинам. Поэтому традиционно, в начале каждого нового бюджетного года, облгосадминистрация подсчитывает объём этих остатков, после чего совместно с депутатами облсовета решают, куда их направить.

«Обычно ситуацию решают на переговорной основе: часть средств распределяют согласно пожеланиям депутатов (обычно речь идёт о реализации, а точнее, о завершении тех или иных строительных работ в их округах), остальное «осваивает» ОГА в соответствии со своими приоритетами», — пишет издание.

Однако в 2020 году всё произошло по другому сценарию. Куцый без помощи облсовета распределил все остатки денежных средств 2019 года, а это 153 миллиона гривен.

Депутаты переполошились — они рассчитывали эти деньги отдать подрядчикам различных работ, которые те не успели завершить в прошлом году, а в перечне проектов и ремонты школ, и детских садов, и домов культуры, поликлиник, спортивных объектов, дорог…

Если эти работы не будут профинансированы за счёт остатков средств 2019 года, то их завершение затянется на неопределённый срок, поскольку финансирование этих объектов «основной» бюджетной росписью 2020 года не предусмотрено. Естественно, что частные подрядчики без денег работать не будут.

Ситуация может подорвать авторитет депутатов, которые связаны с избирателями своими обещаниями. Поэтому волюнтаристское решение Куцого депутатский корпус рассматривает как сознательную политическую провокацию, в рамках которой их пытаются выставить перед местными жителями безответственными и неспособными довести начатое до конца. А глава ОГА будет «мужественно решать искусственно созданную проблему, снимая с этого все причитающиеся политические дивиденды в преддверии местных выборов осени 2020 года».

Если кулуарно, до начала сессии, вопрос не будет урегулирован, то у депутатов есть ход: более умеренные предлагают просто не утверждать в окончательном виде бюджет Одесской области на 2020 год, более радикальные хотят выразить недоверие Максиму Куцому.

Одесса News опубликовала полную версию интервью Максима Куцого одному из столичных изданий, в котором он делится своим мнением по поводу взаимоотношений с областным советом.