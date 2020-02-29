Сервис е-Малятко заработал ещё в четырёх городах Украины, в т.ч. в Одессе

Сервис Министерства цифровой трансформации Украины е-Малятко заработал в Одессе, Мариуполе, Ривном и Запорожье.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«е-Малятко заработало в 4 городах — Одессе, Мариуполе, Ривном и Запорожье», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что теперь сервис доступен в 10 городах. Уже более тысячи родителей новорождённых воспользовались им, убеждают в министерстве.

Как сообщается, е-Малятко — это комплексный сервис в Украине, объединяющий 10 услуг, связанных с рождением ребёнка, в одну. Эта услуга призвана сэкономить время молодых родителей.

Сейчас услуга работает в тестовом режиме, бета-тест е-Малятко закончится летом, и все десять услуг станут доступными, а к концу года планируется запустить её онлайн на портале «Дия».