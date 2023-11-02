В Одессе можно восстановить водительское удостоверение через ГП «Документ»

Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в ГП «Документ» теперь можно в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Отныне в четырёх городах Украины – Киеве, Львове, Одессе и Днепре восстановление водительского удостоверения в связи с потерей или похищением доступно не только в сервисных центрах МВД. У наших граждан есть возможность получить эту услугу в Паспортном сервисе ГП «Документ», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что водители, которые намерены восстановить свои документы, могут лично в порядке «живой очереди» обратиться в отделение или записаться онлайн – через электронную очередь.

Для этого необходимо иметь следующие документы: паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации; регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика; документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

«Подача документов администратору производится в течение 10-15 минут. Новое водительское удостоверение заказчик получает в течение 1-2 рабочих дней», — подчеркнули в МВД.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года Служба безопасности Украины заблокировала в Одесской области межрегиональную схему серийного изготовления и продажи поддельных паспортов, справок на временное проживание и водительских удостоверений.

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