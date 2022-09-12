Передавал РФ данные об СБУ – в Одессе эксполицейского подозревают в госизмене

Под процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры бывшему сотруднику МВД Украины сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, с марта по август 2022 года эксполицейский для представителей спецслужбы государства-оккупанта собирал и передавал информацию о социально-политической обстановке в Украине и силах правопорядка и безопасности Украины.

Так, бывший правоохранитель собирал сведения сотрудников Службы Безопасности Украины в качестве потенциальных источников информации и с целью создания в дальнейшем информаторской сети российских спецслужб на территории Украины.

«В частности, он передавал персональные данные бывших и действующих работников СБУ: фамилии, даты рождения; места регистрации (проживания); номера мобильных телефонов; данные о семьях; фотографии; места служб, должности и линии работы; характеризующие данные. Полученные сведения спецслужбы государства-агрессора пытались использовать для разведывательно-взрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщала Одесса News, 15 лет за решёткой за государственную измену проведёт гранатометчик «ДНР» по приговору одесского суда.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.