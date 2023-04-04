В Одессе поймали фальсификаторов водительских удостоверений

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6 участников преступной группировки по факту изготовления поддельных голографических элементов, подлога документов государственного образца и сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с 2020 по май 2022 годов в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на изготовлении и подделке водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, карт водителя и свидетельств об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей.

«Для использования в преступной деятельности реальных реквизитов документов, таких, как номер, серия и дата выдачи, организатор получал соответствующую информацию от лиц, которые имели доступ к реестрам единой информационной системы МВД, и передавал своим сообщникам. Заказы дельцы получали через специально созданный веб-сайт в сети Интернет и аккаунты в социальных сетях. Для получения оплаты за поддельные водительские удостоверения и передачи их клиентам участники «схемы» пользовались услугами «Новая Почта» и «НоваПей», — говорится в сообщении.

В частности, покупатель, получая посылку с поддельным водительским удостоверением, осуществлял оплату, используя функцию «наложенный платёж». Сфальсифицированные документы стоили «клиентам» от 4 до 9 тыс. гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование для изготовления поддельных документов, заготовки и бланки водительских удостоверений, голографические плёнки, банковские карты.

Правоохранители задокументировали 150 эпизодов подделки документов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одесском районе правоохранители разоблачили руководителя службы по делам детей в служебном подлоге — «липовом» опекунстве над ребёнком.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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