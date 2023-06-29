Одесский суд вернул в госсобственность сельхозземель стоимостью более 800 млн грн

Благодаря вмешательству Одесской областной прокуратуры реально выполнено решение Хозяйственного суда Одесской области и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесены сведения о праве государственной собственности на 15 земельных участков сельхозназначения площадью 1739 га стоимостью 801 млн грн в лице ГУ «Госгеокадастра».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали факты незаконного выбытия из государственной собственности особо ценных земель, находящихся в бессрочном пользовании государственного предприятия «Опытное хозяйство имени А.В. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья», которая входит в сферу управления Национальной академии аграрных наук Украины.

Как сообщала в июне 2023 года Одесса News, более 2 га земли стоимостью почти 126 млн грн на морском побережье в районе Свято-Успенского монастыря вернут одесской громаде.

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