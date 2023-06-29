Одессит незаконно возвёл 2-этажный самострой, теперь придётся сносить

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту незаконного строительства двухэтажного дома на самовольно занятом земельном участке по ул. Житомирской в Одессе.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, следствием установлено, что предприниматель под видом реконструкции принадлежащего ему нежилого помещения приёмного пункта по ул. Житомирской в Одессе, незаконно построил двухэтажное здание с целью дальнейшего использования в коммерческих целях.

При этом, фактически мужчина использовал участок площадью 170 м кв без разрешительных документов на землю и строительство, чем нанёс ущерб его законному владельцу – Одесской территориальной общине.

Прокурорами заявлен гражданский иск о возмещении причинённого противоправными действиями обвиняемого вреда.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года судом апелляционной инстанции удовлетворён иск Одесской облпрокуратуры о прекращении права на выполнение строительных работ по возведению гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром (ЖК «Лидерсовская») по Лидерсовскому бульвару, 7, 9 в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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