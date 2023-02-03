Прокуратура остановила незаконную стройку отеля на Лидерсовском бульваре в Одессе

Судом апелляционной инстанции удовлетворено заявление Одесской областной прокуратуры об обеспечении иска прокурора о прекращении права на выполнение строительных работ по возведению гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром (ЖК «Лидерсовская») по Лидерсовскому бульвару, 7, 9 в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что по результатам рассмотрения заявления суд согласился с доводами прокурора и пришёл к выводу о наличии достаточных оснований для остановки действия разрешения на выполнение строительных работ, а также запрета осуществления по этому адресу строительных работ ООО «ОДЕССАСТРОЙ», ООО «СПОРТ-СЕРВИС», ООО «ЛИДЕР -ПАРК» и любым другим юридическим или физическим лицам до вступления в законную силу судебного решения по иску прокурора.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года по иску прокуратуры Одесский горсовет обязан привести в порядок объекты благоустройства детского досуга в Приморском районе города.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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