9 тысяч гривен взятки еженедельно получал инспектор Одесского рыбпатруля

Инспектор Черноморского рыбпатруля наладил преступную схему по систематическому получению взяток от рыбаков в размере 9 тыс. грн в неделю за вылов в Дунае краснокнижных видов рыб (осётра или белуги) – 50% от стоимости рыбы и 30% от стоимости икры или часть выловленной рыбы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении дельца, занимавшего должность инспектора одного из отделов рыбоохранного патруля Черноморского бассейнового управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства, по факту коррупции.

По данным следствия, инспектор получил 20400 грн взятки за решение вопроса о непривлечении предпринимателя, занимающегося рыбным промыслом, к ответственности за незаконный отлов водных живых ресурсов в р. Дунай в Измаильском районе.

Установлено также, что делец систематически получал взятки от рыбаков в размере 9 тыс. грн в неделю за вылов краснокнижных видов рыб – 50% от стоимости рыбы и 30% от стоимости икры или часть выловленной рыбы. За эти средства мужчина обещал обеспечить беспрепятственную рыбалку и уверял в своей способности, при необходимости, решить любой вопрос с пограничниками, сотрудниками водной полиции и другими инспекторами рыбоохраны.

Одесса News писала, что правоохранители задержали инспектора прямо после получения очередного транша в сентябре 2022 года.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР в Николаеве.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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