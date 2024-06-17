Псевдоволонтёр из Одесской области получила по заслугам за своё мошенничество

Злоумышленница из Подольска Одесской области, выдавая себя за волонтёра, обманула родственников четырёх без вести пропавших военнослужащих. За совершённое она получила наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Также её обязали возместить пострадавшим нанесённый материальный ущерб.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями следственного управления, при содействии работников управления уголовного анализа ГУНП в Одесской области установили, что 32-летняя женщина в течение марта 2023 года собирала в социальных сетях данные по военнослужащим. членам их семей, звонила им по номерам телефонов, которые они оставляли под сообщениями с призывами помочь разыскать родных, представлялась волонтёром и сообщала неправдивую информацию, что разыскиваемые находятся в госпитале в Бахмуте.

Злоумышленница просила перечислить на её банковский счёт средства на лечение, питание и транспортировку военных в безопасное место.

«Озвучиваемые ею суммы колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Введённые в заблуждение граждане, услышав радостное известие и пытаясь помочь родным, перечисляли средства на карточку «волонтёрки», которые снимала и использовала в своих целях, а номера пострадавших блокировала.

Полицейские разыскали правонарушительницу. В ходе следственных действий у нее изъяли средства мобильной связи и банковскую карточку, на которую обманутые люди перечисляли деньги. В ходе следствия полицейские установили четырех граждан, которые в общей сложности отправили мошеннице более 9000 гривен.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Осуждённая должна периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учёбы. Также суд обязал женщину возместить потерпевшим нанесённый материальный ущерб.

Одесса News информировала о разоблачении трёх жителей Одессы, которые в условиях военного положения решили нажиться на военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий и нуждающихся для выполнения боевых задач в автомобилях.

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