Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине

В Одессу приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с испанским гостем.

В ходе встречи обсудили текущую ситуацию в Одессе, военную помощь, потребности противовоздушной обороны, восстановление энергетического сектора.

Рикардо Лопес-Аранда Хагу выразил слова поддержки и солидарности одесситам, переживающим тяжёлые времена, связанные с усилением вражеских атак, отметив, что Испания присоединяется ко всем мерам, связанным с безопасностью, обороной и восстановлением Украины.

Гуманитарная помощь оказывается через международные фонды, а её объем превышает любую помощь другим странам.

«Мы делаем всё и даже больше своих возможностей. И будем с Украиной столько, сколько потребуется», — сказал Посол.

Геннадий Труханов искренне поблагодарил Посла и всё Королевство Испания за солидарность и поддержку, которые сегодня имеют для нас важное значение.

«Я благодарен за поддержку и помощь, оказываемую странами Евросоюза. Но что мне говорить отцу ребёнка в ту минуту, когда мы откопали его из-под завалов в объятиях матери? Что мне говорить семье, потерявшей 4-летнюю дочь из-за разрыва кассетной ракеты на одесском побережье? А Россия намеренно бьёт кассетными боеприпасами, чтобы убить как можно больше мирных украинцев. Каждая из наших стран, сегодня противостоящая стране террористов, имеет свои внутренние проблемы, Украина, видимо, не меньше. Все устали… Но этого ждёт враг. Нам нужно ещё больше ПВО. Нам нужно ещё больше оружие, чтобы Украина остановила врага и не допустила нападения на Европу. Тот план мира, который предложил Путин накануне Саммита мира, для нас неприемлем. Наши сограждане в оккупации ждут Вооружённые Силы Украины. Мы должны освободить свои территории! Нам нужно ещё больше оружия!» – сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с польской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Ярославом Гузы.

Фото: «Одесса»

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