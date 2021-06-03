В Одессе прозвучали первые аккорды VII Международного музыкального фестиваля

2 июня в Одессе стартовал Международный фестиваль ODESA CLASSICS.

Как сообщает официальный сайт города, открыли десятидневный музыкальный нон-стоп самый известный молодой пианист Европы Люка Дебарг и один из лучших в стране и самых известных в Восточной Европе Национальный симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко.

Приветствуя одесситов и гостей города, мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что ODESA CLASSICS, который проходит в седьмой раз, является визитной карточкой нашего города.

«Сегодня в Одессе — праздник музыки. Прежде всего я хочу сказать спасибо Алексею Ботвинову за возможность прикоснуться к классической музыке и получить сеанс музыкальной терапии. Сегодня это как никогда актуально, потому что рано или поздно мы все снимем маски и вдохнём полной грудью. А музыка – вечна. Классика – вечна. Я желаю всем быть здоровыми и насладиться прекрасной музыкой!» — сказал мэр.

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета звучала музыка Моцарта, Верди и Мендельсона.

Как сообщала Одесса News, 4 июня на Потёмкинской лестнице состоится традиционный open-air концерт.

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